Жалоб от иностранных студентов по поводу начисления стипендий не поступало – Минобрнауки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Минобрнауки РФ не поступало жалоб от иностранных студентов вузов РФ по поводу начисления стипендий, сообщает пресс-служба ведомства.

"В ректораты российских вузов не поступали жалобы от иностранных граждан по поводу начисления стипендии и использования платежных карт иностранных банков", – заявили в министерстве.

Выплаты учащимся зачисляются на платежные карты "Мир".

24 февраля США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек". Начиная с этой даты американские финансовые организации не вправе осуществлять транзакции с участием Сбербанка.

В тот же день несколькими часами ранее Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.