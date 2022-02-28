Эксперт рассказал, стоит ли опасаться блокировки банковских карт

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Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал Москве 24, стоит ли опасаться блокировки банковских карт.

"Если касается карты "Мир" – это вообще наше внутреннее дело, это наши внутренние банки, это наша внутренняя платежная система. Она работает пока не отключилась электроэнергия", – пояснил специалист.

Если будет отключена вся платежная система Visa и Mastercard, то, по словам Беляева, будет дан льготный период для того, чтобы были выведены оттуда средства и помещены на какие-то другие счета.

"Мы видим, что даже когда сейчас применяются определенные санкции к нашим отдельным банкам, то дается месяц на урегулирование своих отношений с этим банком", – отметил эксперт.

Аналитик пояснил, что карту выпускает отдельный банк на одной платежной системе, всю платежную систему вряд ли отключат, так как это коммерческие предприятия, а РФ дает достаточные доходы и имеет имиджевую составляющую.

Эксперт отметил, что отключение от системы и блокировка карт одних клиентов усложнит работу с другими в прочих иностранных государствах, так как никто не захочет ставить свои деньги под удар.

Он уточнил, что банки, попавшие под систему санкций, могут иметь трудности во внешнем обороте, однако внутри страны никаких сложностей нет, потому что внутренние операции не ограничиваются.

"А те банки, которые не попали под санкции, там уже полная свобода", – отметил Беляев.

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович порекомендовал россиянам иметь при себе 2–3 тысячи наличными на всякий случай. При этом эксперт отметил, что все сбережения с банковского счета снимать не нужно.

24 февраля США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек". Начиная с этой даты американские финансовые организации не вправе осуществлять транзакции с участием Сбербанка.

В то же время в ЦБ заявляли, что банковская система России стабильна и обладает достаточным запасом капитала и ликвидности, чтобы бесперебойно функционировать. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени.

Ситуация стала осложняться после 23 февраля. В этот день лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

