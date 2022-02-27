ЦБ заявил о стабильности российской банковской системы

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Банковская система России стабильна и обладает достаточным запасом капитала и ликвидности, чтобы бесперебойно функционировать. Об этом заявил Центробанк.

"Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени", – сообщили в ЦБ.

Ранее Банк России ввел для системно значимых банков послабления в отношении норматива краткосрочной ликвидности до 31 декабря. Речь идет об организациях, попавших под санкции. Кроме того, Центробанк не будет применять меры воздействия к брокерским организациям за нарушения норматива краткосрочной ликвидности.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.