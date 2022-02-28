Эксперт рассказал, повлияет ли повышение ключевой ставки на уже выданные кредиты

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Рисков для пересмотра ипотечных ставок по уже выданным кредитам для российских заемщиков нет, рассказал ТАСС главный эксперт компании "Русипотека" Сергей Гордейко.
По его словам, односторонний пересмотр ставки предусмотрен только в случае отсутствия заключенного договора страхования, но и он был заранее предусмотрен договором.
"Банки не будут пересматривать ипотечные ставки в рамках уже действующих договоров физлиц. Существуют оговорки на тему досрочного истребования кредита. Обычно касается состояния и стоимости залога. Для аккуратного заемщика рисков нет", – считает эксперт.
По его мнению, в этому году возможности потенциальных заемщиков в стране резко сократятся, а само кредитование сузится до уровня льготных программ. По прогнозам Гордейко, ежемесячная выдача ипотеки в РФ по сравнению с 2021 годом уменьшится в 5–10 раз.
Он отметил, что ипотечное кредитование в РФ является полукоммерческим, полусоциальным продуктом и драйвером для смежных отраслей, включая строительную отрасль. Одновременно с этим многие социальные программы дотируются исходя из ключевой ставки, поэтому какие ставки кредитования бы банки не назначили, они попадут в запретительную зону – формально или по сути, заключил эксперт.
В свою очередь, глава департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов в беседе с RT заявил, что повышение ключевой ставки необходимо для сохранения денег граждан России на депозитах.
"Люди чувствуют изменения курсовой разницы, люди чувствуют усиления инфляции. И если хочется сохранить денежную массу населения на депозитах, то эта мера вполне адекватна", – сказал он.
Эксперт добавил, что это временная мера – в дальнейшем ключевая ставка должна снижаться до разумных пределов.
Ранее Банк России решил повысить ключевую ставку до 20% годовых. Ставка повышается с 28 февраля 2022 года. Ожидается, что это позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.
В Центробанке пообещали, что будут принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков.
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