ЦБ повысил ключевую ставку до 20% годовых

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Банк России решил повысить ключевую ставку до 20% годовых. Об этом сообщили на сайте регулятора.
Ставка повышается с 28 февраля 2022 года. Ожидается, что это позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.
"Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения", – заявили в ЦБ.
В Центробанке пообещали, что будут принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что правительству и Центробанку следует принимать эффективные меры по снижению инфляции в России. Он подчеркнул, что высокая инфляция негативно сказывается на благосостоянии россиян. В этом вопросе важно, чтобы велась скоординированная работа по устранению внешних и внутренних факторов инфляции.
21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.
Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
24 февраля США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек". Начиная с этой даты американские финансовые организации не вправе осуществлять транзакции с участием Сбербанка.
25 февраля Банк России ввел для системно значимых банков послабления в отношении норматива краткосрочной ликвидности до 31 декабря. Речь идет об организациях, подпавших под санкции. Кроме того, Центробанк не будет применять меры воздействия к брокерским организациям за нарушения норматива краткосрочной ликвидности.
Мосбиржа изменит время проведения торгов иностранными акциями с 28 февраля
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