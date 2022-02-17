Путин потребовал принимать эффективные меры по снижению инфляции в России

Фото: depositphotos/valphoto

Правительству и Центробанку следует принимать эффективные меры по снижению инфляции в России. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

По итогам января текущего года цены на потребительские товары в России выросли в среднем на 8,7%. По словам президента, это значительно выше принятых ориентиров. В то же время Путин обратил внимание на то, что и в других странах ситуация с инфляцией не лучше: в США она составила 7,5%.

"Необходимо тем не менее принимать эффективные меры для снижения инфляции у нас. И, конечно, здесь значима роль и правительства, и Центробанка, который сохраняет ответственный подход к реализации денежно-кредитной политики", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что высокая инфляция негативно сказывается на благосостоянии россиян. В этом вопросе важно, чтобы велась скоординированная работа по устранению внешних и внутренних факторов инфляции, при этом нужно учитывать требования закона о ЦБ и влияние принимаемых мер на деловую активность в стране, заключил Путин.

Ранее Банк России повысил ключевую ставку до 9,5% годовых. Как объяснила глава регулятора Эльвира Набиуллина, это обусловлено тем, что инфляционные ожидания населения и бизнеса на сегодняшний день достигли максимумов с начала 2016 года. По ее словам, если бы ЦБ постепенно не повышал ставку с весны прошлого года, то сейчас инфляция превысила бы показатель в 10%.

