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Правительству и Центробанку следует принимать эффективные меры по снижению инфляции в России. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
По итогам января текущего года цены на потребительские товары в России выросли в среднем на 8,7%. По словам президента, это значительно выше принятых ориентиров. В то же время Путин обратил внимание на то, что и в других странах ситуация с инфляцией не лучше: в США она составила 7,5%.
"Необходимо тем не менее принимать эффективные меры для снижения инфляции у нас. И, конечно, здесь значима роль и правительства, и Центробанка, который сохраняет ответственный подход к реализации денежно-кредитной политики", – сказал глава государства.
Он подчеркнул, что высокая инфляция негативно сказывается на благосостоянии россиян. В этом вопросе важно, чтобы велась скоординированная работа по устранению внешних и внутренних факторов инфляции, при этом нужно учитывать требования закона о ЦБ и влияние принимаемых мер на деловую активность в стране, заключил Путин.
Ранее Банк России повысил ключевую ставку до 9,5% годовых. Как объяснила глава регулятора Эльвира Набиуллина, это обусловлено тем, что инфляционные ожидания населения и бизнеса на сегодняшний день достигли максимумов с начала 2016 года. По ее словам, если бы ЦБ постепенно не повышал ставку с весны прошлого года, то сейчас инфляция превысила бы показатель в 10%.
Путин потребовал принимать эффективные меры по снижению инфляции в России
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