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Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки до 9,5% годовых.
Она отметила, что инфляционные ожидания населения и бизнеса на данный момент достигли максимумов с начала 2016 года.
"Появилось даже мнение, что повышение ключевой ставки никак не сдерживает рост цен. На самом деле, если бы мы не начали повышать ставку весной прошлого года, инфляция сегодня сложилась бы гораздо выше 10%, наша ставка это предотвратила", – цитирует Набиуллину РИА Новости.
Она добавила, что фактическое давление проинфляционных факторов оказалось гораздо сильнее, чем предполагалось. По словам главы Центробанка, темпы роста кредитования в России перестали ускоряться, но пока этого недостаточно для замедления инфляции.
Набиуллина подчеркнула, что в основе решения в очередной раз повысить ключевую ставку лежит существенный пересмотр видения экономической ситуации и ее дальнейших перспектив.
"Вопреки нашим ожиданиям, перелома в динамике инфляции на сегодняшний день не произошло. Более того, ее устойчивые компоненты даже усилились", – отметила она.
Нынешние же темпы роста российской экономики, по мнению главы Банка России, ошибочно считать устойчивыми и сбалансированными.
"Высокая инфляция – это индикатор нарастающего перегрева экономики. Если не принимать мер по возвращению экономики на территорию сбалансированного роста, ее перегрев будет усиливаться", – подчеркнула Набиуллина, добавив, что при текущем положении дел ожидать возвращения инфляции к 4% можно лишь к середине 2023 года.
Ранее стало известно, что Центробанк России вновь повысил ключевую ставку на один процентный пункт – до 9,5% годовых. Решение было принято на первом в 2022 году заседании Банка России. При этом регулятор не исключил, что текущее повышение – не последнее.
Центробанк повысил ключевую ставку до 9,5% годовых
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