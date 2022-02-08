В Минэкономразвития пересмотрели прогноз по темпам инфляции в 2022 году – СМИ

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Министерство экономического развития России пересмотрело прогноз по темпам инфляции в 2022 году. Его повысят до 5,9%. Об этом со ссылкой на федерального чиновника сообщает газета "Ведомости".
Издание утверждает, что данную информацию также подтвердил источник, близкий к правительству.
Уточнить прогноз осенью 2021 года кабмину поручил Владимир Путин. До начала февраля главе РФ должны были представить новый прогноз социально-экономического развития, включающий рост цен, а также изучить пересмотр основных параметров бюджета.
Еще один источник редакции заявил, что новый прогноз сформирован, однако его параметры весьма гибкие и во многом зависят от конъюнктуры.
Между тем, по информации Минэкономразвития, на 28 января уровень инфляции в России в годовом выражении составил 8,82%. При этом неделей ранее инфляция была 8,64%. В общей сложности с начала года цены выросли на 1,07%.
Сейчас инфляция в годовом выражении находится на самых высоких значениях с января 2016 года. Консенсус-прогноз, составленный РИА Новости на основе опроса аналитиков, допускает, что в феврале рост цен также останется вблизи многолетник максимумов и достигнет 8,7% в годовом выражении.
Российские власти стараются сдержать рост цен. Для снижения уровня инфляции был предпринят ряд мер. Так, Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий в 2022 году выше уровня инфляции – на 8,6%.
В качестве одной из мер по борьбе с ростом цен в Минэкономразвития предложили ввести продовольственную помощь малоимущим. В ведомстве полагают, что подобный шаг снизит негативное влияние подорожания на социально значимые товары отечественного производства.
Между тем ряд торговых сетей уже ограничил наценки на некоторые товары. Это, по мнению аналитиков, должно замедлить рост цен.
"Фанимани": инфляция
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