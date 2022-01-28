Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6%

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий в 2022 году. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

12 января президент предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции – на 8,6%. Позднее данный закон одобрил Совет Федерации.

По словам Путина, принятые ранее решения не позволят россиянам покрыть расходы, которые связаны с высоким ростом цен в прошлом году. Индексация пройдет с 1 января текущего года. Средний размер пенсии после этого составит 18 984 рубля.

Также стало известно, что в России с 1 февраля проиндексируют социальные выплаты. В частности, увеличатся ежемесячные выплаты семьям с детьми, инвалидам, ветеранам, героям РФ и пострадавшим на производстве. Они возрастут на 8,4%.

Помимо этого, вырастет единовременное пособие при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком и пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. Увеличится и материнский капитал. На первого ребенка он увеличится до 524 тысяч рублей, а на второго и последующих – до 693 тысяч рублей.