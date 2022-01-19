Сенатор объявила, что пенсионеры получат проиндексированную пенсию уже в феврале

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Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова заявила, что российские пенсионеры с февраля 2022 года будут получать проиндексированную пенсию. Об этом сообщает ТАСС.

"Я полагаю, что до конца января это решение (об индексации пенсий на 8,6%. – Прим. ред.) будет принято. Таким образом, с 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6%", – заявила сенатор.

Бибикова предупредила, что индексация будет проведена относительно размера выплат за декабрь, поскольку январские пенсии уже были проиндексированы на 5,9%.

Правительство РФ ранее внесло предложение об индексации пенсий на 8,6%. По словам первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, средний размер страховой пенсии по старости в 2022 году составит 18 984 рубля.

