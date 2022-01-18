Экономист объяснил, как новая пенсионная реформа повлияет на доходы пожилых

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Доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов в разговоре с Москвой 24 предположил, что реформа накопительной части пенсии может усложнить действующую пенсионную систему.
Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, что в России могут начать новую пенсионную реформу. По ее словам, предлагается изменить систему накопительной части. По проекту отложенные деньги будут освобождены от налогов и софинансированы государством. Также предлагается страховать средства до 1,4 миллиона рублей включительно. Кроме того, накопленные отчисления позволят направлять на страховую пенсию, отметила Бессараб. Она добавила, что в Госдуму проект еще не внесен.
Бадалов подчеркнул, что предлагаемые изменения направлены не на нынешних, а на будущих пенсионеров. Он напомнил, что программа государственного софинансирования пенсии уже работала в России около 10 лет назад. Однако, по его словам, граждане участвовали в ней неохотно.
Освобождение от налогов нужно, чтобы стимулировать россиян копить деньги на пенсию, объясняет Бадалов. Однако из-за заморозки накопительной части это может не сработать, уверен специалист.
"Кроме того, по нынешней системе пенсионные рубли трансформировались в баллы. Возникает вопрос: если человек вносит деньги на софинансирование будущей пенсии, в чем она накапливается? В баллах будет счет или в рублях? Будет очень много разногласий", – предполагает собеседник Москвы 24.
Страхование накопительной части нужно, если негосударственный пенсионный фонд (НПФ), в котором хранятся деньги на пенсию, лишится лицензии. Система поможет сохранить отчисления на сумму до 1,4 миллиона рублей, говорит он.
"Но есть нюанс. Если рассматривать инициативу по аналогии с АСВ (Агентство по страхованию вкладов. – Прим. ред.), там страховое покрытие оплачивают сами банки. А АСВ в случае чего выплачивает деньги клиентам банков, которые лишились лицензии. Если мы проводим аналогию с пенсионной реформой, отчисления должны делать НПФ. Соответственно, для них это дополнительные расходы, что уменьшит доходность по накоплениям", – сказал Бадалов.
По его словам, предлагаемые реформы не позволят увеличить доходы пожилых людей.
Чтобы изменить ситуацию, государству нужно пойти на кардинальную пенсионную реформу, считает Бадалов. Если действующая система будет нагромождаться нововведениями, в конечном счете это приведет к дефициту бюджета Пенсионного фонда, прогнозирует он. Покрыть его можно будет либо очередным увеличением пенсионного возраста, либо дополнительными расходами из бюджета, резюмировал он.
Ранее правительство РФ внесло в Госдуму поправки к закону об индексации пенсий с 1 января 2022 года на 8,6%, который до этого был принят в первом чтении. Прибавка к выплатам по поручению Владимира Путина установлена на уровне выше инфляции.
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