Экономист объяснил, как новая пенсионная реформа повлияет на доходы пожилых

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Доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов в разговоре с Москвой 24 предположил, что реформа накопительной части пенсии может усложнить действующую пенсионную систему.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, что в России могут начать новую пенсионную реформу. По ее словам, предлагается изменить систему накопительной части. По проекту отложенные деньги будут освобождены от налогов и софинансированы государством. Также предлагается страховать средства до 1,4 миллиона рублей включительно. Кроме того, накопленные отчисления позволят направлять на страховую пенсию, отметила Бессараб. Она добавила, что в Госдуму проект еще не внесен.

Бадалов подчеркнул, что предлагаемые изменения направлены не на нынешних, а на будущих пенсионеров. Он напомнил, что программа государственного софинансирования пенсии уже работала в России около 10 лет назад. Однако, по его словам, граждане участвовали в ней неохотно.





Лазарь Бадалов доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ С тех пор заморозили накопительную часть пенсии. В этой связи непонятно, почему система софинансирования должна вызвать доверие у граждан. Зачем делать какие-то дополнительные отчисления, если накопительная пенсия находится в замороженном состоянии. Это очень серьезное препятствие.

Освобождение от налогов нужно, чтобы стимулировать россиян копить деньги на пенсию, объясняет Бадалов. Однако из-за заморозки накопительной части это может не сработать, уверен специалист.

"Кроме того, по нынешней системе пенсионные рубли трансформировались в баллы. Возникает вопрос: если человек вносит деньги на софинансирование будущей пенсии, в чем она накапливается? В баллах будет счет или в рублях? Будет очень много разногласий", – предполагает собеседник Москвы 24.

Страхование накопительной части нужно, если негосударственный пенсионный фонд (НПФ), в котором хранятся деньги на пенсию, лишится лицензии. Система поможет сохранить отчисления на сумму до 1,4 миллиона рублей, говорит он.

"Но есть нюанс. Если рассматривать инициативу по аналогии с АСВ (Агентство по страхованию вкладов. – Прим. ред.), там страховое покрытие оплачивают сами банки. А АСВ в случае чего выплачивает деньги клиентам банков, которые лишились лицензии. Если мы проводим аналогию с пенсионной реформой, отчисления должны делать НПФ. Соответственно, для них это дополнительные расходы, что уменьшит доходность по накоплениям", – сказал Бадалов.

По его словам, предлагаемые реформы не позволят увеличить доходы пожилых людей.





Лазарь Бадалов доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Пенсионерам не с чего стать богаче. Сегодня отчисления работающих тратятся на нынешние пенсии, а не накапливаются. Копятся некие баллы, которые в будущем должны трансформироваться в денежные единицы. Но понятно, что баллы и рубли – это не одно и то же. И когда дойдет до выплат рублей, баллами с людьми не расплатишься.

Чтобы изменить ситуацию, государству нужно пойти на кардинальную пенсионную реформу, считает Бадалов. Если действующая система будет нагромождаться нововведениями, в конечном счете это приведет к дефициту бюджета Пенсионного фонда, прогнозирует он. Покрыть его можно будет либо очередным увеличением пенсионного возраста, либо дополнительными расходами из бюджета, резюмировал он.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму поправки к закону об индексации пенсий с 1 января 2022 года на 8,6%, который до этого был принят в первом чтении. Прибавка к выплатам по поручению Владимира Путина установлена на уровне выше инфляции.

