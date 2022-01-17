Кабмин внес в Госдуму поправки об индексации пенсий в 2022 году

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Правительство РФ внесло в Госдуму поправки к ранее принятому в первом чтении законопроекту об индексации пенсий с 1 января 2022 года на 8,6%. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Ранее Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции – на 8,6%. По словам президента, принятые ранее решения не позволят россиянам покрыть расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года.

До этого стало известно, что в России в 2022 году могут провести реформу накопительных пенсий, законопроект будет вынесен на рассмотрение депутатов Госдумы в текущем году.

Уточняется, что документ предполагает трансформацию замороженной с 2014 года накопительной части обязательного пенсионного страхования в негосударственное пенсионное обеспечение.

