Средняя пенсия в РФ составит почти 19 тыс рублей после индексации – Минтруд

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Средний размер пенсий в России увеличится почти до 19 тысяч рублей после индексации на 8,6%. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"С учетом этой индексации средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости составит в 2022 году 18 984 рубля", – цитирует его ТАСС.

По словам министра, индексация затронет порядка 30,8 миллиона граждан РФ. Всего на этот процесс потребуется дополнительно выделить больше 170 миллиардов рублей, заключил Котяков.

Ранее президент страны Владимир Путин предложил в текущем году проиндексировать пенсии выше уровня инфляции – на 8,6%. Он напомнил, что в настоящее время инфляция наблюдается на уровне 8,4%.

Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова между тем отметила, что, если соответствующее решение будет принято, ежемесячные доходы россиян пенсионного возраста вырастут примерно на 1 400 рублей.

