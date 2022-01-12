Средняя пенсия вырастет на 1 400 рублей после индексации – сенатор

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Зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова рассказала, на сколько вырастут пенсии россиян после индексации, анонсированной Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам сенатора, средняя пенсия по России до 1 января составляла чуть более 16 тысяч рублей.
"Таким образом, после индексации на 8,6% она должна вырасти на сумму около 1 400 рублей", – добавила она.
Бибикова также предположила, что индексацию проведут задним числом, с 1 января, поскольку именно с этой даты она проводится по существующему законодательству.
Ранее Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции – на 8,6%. По словам президента, принятые ранее решения не позволят россиянам покрыть расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года.
До этого стало известно, что в России выросли минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум.
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