В России с 1 января увеличились МРОТ и прожиточный минимум

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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум выросли в России с 1 января 2022 года.
Владимир Путин ранее подписал закон о внесении поправок в федеральный бюджет на 2022–2024 годы, предусматривающий увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2022 года показатель составляет 13 890 рублей в месяц против 12 792 рублей в 2021 году. Таким образом, индексация выплаты составила 8,6%.
Также Путин поручил повысить прожиточный минимум на 1 тысячу рублей, до 12 654. В изначальной версии проекта федерального бюджета была заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%, что, по мнению президента, недостаточно в условиях ускорившейся инфляции.
Прожиточный минимум необходим для критерия нуждаемости при назначении социальных выплат. Кроме того, от показателя рассчитываются социальные выплаты для семей с детьми: выплаты беременным женщинам, выплаты на детей до 3 лет, выплаты на детей от 3 до 7 лет, выплаты на детей от 8 до 17 лет, а также федеральные и региональные социальные доплаты к пенсиям.
В свою очередь, МРОТ помогает устанавливать минимальный размер больничного. Кроме того, показатель является минимальной планкой для утверждения заработной платы.
Ранее Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2022 года прожиточный минимум для жителей Москвы увеличился и составил 18 714 рублей на человека. При этом для трудоспособного населения выплата составила 21 371 рубль, для пенсионеров –14 009 рублей, для детей – 16 174 рубля
В 2021 году уровень прожиточного минимума на душу населения в столице составлял 18 029 рублей.
С 1 января изменится порядок выплаты пенсии
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