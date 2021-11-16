Собянин подписал закон о ежемесячных социальных выплатах пожарным

15:37
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Столичным пожарным и спасателям будут начислять ежемесячные социальные выплаты. Соответствующий закон о дополнительных мерах поддержки подписал Сергей Собянин.
Выплаты предусмотрены для спасателей при выслуге от 15 лет и достижении возраста 40 лет, а для пожарных – при выслуге от 25 лет и достижении 50 лет. Правительство столицы будет устанавливать размер ежемесячной социальной выплаты исходя из размера прожиточного минимума пенсионера.
Ранее заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала, какие документы необходимо подготовить, чтобы получать максимально высокую пенсию из возможных.
По ее словам, обязательно необходимо предоставить оригинал трудовой книжки, трудовые договоры и приказы о назначении на должность, справки из архива об организации, военный билет для военнообязанных, справки об инвалидности и других основаниях для льгот, а также зарплатные ведомости, если таких данных нет в Пенсионном фонде.
Москвичи смогут онлайн внести изменения в личные данные для соцвыплат
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