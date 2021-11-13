В ПФР рассказали, что многодетные матери могут выйти на пенсию в 50 лет

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Многодетные матери могут выйти на пенсию досрочно, заявили в отделении ПФР по Кабардино-Балкарии.
В отделении отметили, что данное право закреплено статьей 32 Федерального закона № 400-ФЗ.
"Пенсионный возраст многодетных матерей, воспитавших детей до достижения ими возраста восьми лет, может быть снижен на три–десять лет в зависимости от количества детей", – говорится в сообщении.
Женщины, родившие трех детей, могут выйти на пенсию в 57 лет. Матери четырех и пяти детей имеют право уйти на отдых в 56 и 50 лет соответственно.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2023 года страховые пенсии по случаю потери кормильца и социальные пенсии из-за потери кормильца детям, не достигшим совершеннолетия, будут назначаться без подачи заявления. Минтруд России разместил на общественное обсуждение соответствующий законопроект.
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