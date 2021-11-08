ПФР разместил 975 млн рублей пенсионных накоплений в банковские депозиты

Фото: depositphotos/blinow61
На Московской бирже прошел аукцион по размещению 975 миллионов рублей пенсионных накоплений в банковские депозиты. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщается на сайте ПФР.
"В результате аукциона удовлетворена заявка одной кредитной организации на общую сумму 975 млн рублей, то есть всю сумму, выставленную к торгам. Средства пенсионных накоплений размещены в депозиты по ставке 8,05% годовых сроком на 34 дня, до 13 декабря", – говорится в сообщении.
Согласно действующему законодательству, до момента передачи в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды средства обязательных и добровольных страховых взносов на накопительную пенсию, а также из резерва ПФР, подлежат инвестированию.
Ранее в Пенсионном фонде России рассказали о случаях, при которых могут быть приостановлены выплаты пенсий. Речь идет о ситуациях, когда человек не получает положенную сумму на протяжении полугода или не подтверждает инвалидность. Приостановить выплату пенсии также могут в связи с окончанием срока действия вида на жительство.
Пенсия не может быть выплачена и при достижении совершеннолетия. Это касается выплаты в связи с потерей кормильца. Однако если получатель проходит обучение на очной форме, он имеет право на продление выплат до 23 лет.
Во всех названных ситуациях выплата пенсии приостанавливается на шесть месяцев. За это время гражданину необходимо предоставить в ПФ нужные документы, после чего выплаты возобновятся.
Московским пенсионерам проиндексируют городскую доплату
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: