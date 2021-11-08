ПФР разместил 975 млн рублей пенсионных накоплений в банковские депозиты

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На Московской бирже прошел аукцион по размещению 975 миллионов рублей пенсионных накоплений в банковские депозиты. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщается на сайте ПФР.

"В результате аукциона удовлетворена заявка одной кредитной организации на общую сумму 975 млн рублей, то есть всю сумму, выставленную к торгам. Средства пенсионных накоплений размещены в депозиты по ставке 8,05% годовых сроком на 34 дня, до 13 декабря", – говорится в сообщении.

Согласно действующему законодательству, до момента передачи в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды средства обязательных и добровольных страховых взносов на накопительную пенсию, а также из резерва ПФР, подлежат инвестированию.

Ранее в Пенсионном фонде России рассказали о случаях, при которых могут быть приостановлены выплаты пенсий. Речь идет о ситуациях, когда человек не получает положенную сумму на протяжении полугода или не подтверждает инвалидность. Приостановить выплату пенсии также могут в связи с окончанием срока действия вида на жительство.

Пенсия не может быть выплачена и при достижении совершеннолетия. Это касается выплаты в связи с потерей кормильца. Однако если получатель проходит обучение на очной форме, он имеет право на продление выплат до 23 лет.

Во всех названных ситуациях выплата пенсии приостанавливается на шесть месяцев. За это время гражданину необходимо предоставить в ПФ нужные документы, после чего выплаты возобновятся.