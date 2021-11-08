В ПФР назвали причины для прекращения выплаты пенсий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Пенсионном фонде России рассказали о случаях, при которых могут быть приостановлены выплаты пенсий. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Пенсионные выплаты останавливаются, если человек не получает положенную сумму на протяжении полугода. Также пенсия перестает выплачиваться, если гражданин вовремя не подтверждает инвалидность.
Кроме того, приостановить выплату пенсии могут в связи с окончанием срока действия вида на жительство. С такой проблемой чаще сталкиваются иностранные граждане или лица без гражданства.
Четвертый случай, когда пенсия не может быть выплачена, – достижение совершеннолетия. Это касается выплаты в связи с потерей кормильца. Однако если получатель проходит обучение на очной форме, он имеет право на продление выплат до 23 лет.
Во всех названных ситуациях выплата пенсии приостанавливается на шесть месяцев. За это время гражданину необходимо предоставить в ПФ нужные документы, после чего выплаты возобновятся.
Ранее пенсионерам рассказали о новой тактике властей по вопросу пенсий. Согласно российскому законодательству, ежегодно в РФ должна проводиться индексация пенсий, которая будет покрывать инфляцию. На данный момент в Госдуме рассматривают проект бюджета на 2022 год, в рамках которого в будущем году повышение составит 5,9%, при том что инфляция уже превышает 8%.
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