Пенсионерам рассказали о новой тактике властей по вопросу пенсий

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Согласно российскому законодательству, ежегодно в РФ должна проводиться индексация пенсий, которая будет покрывать инфляцию. Но на данный момент в Госдуме рассматривают проект бюджета на 2022 год, в рамках которого в будущем году повышение составит 5,9%, при том, что инфляция уже превышает 8%, сообщает "Московский комсомолец".
По прогнозам аналитиков, власти решат эту проблему путем разовых выплат пенсионерам.
Отмечается, что ситуация может быть аналогична как в 2016–2017 года, когда проиндексировали пенсии ниже уровня фактической инфляции прошлого года, а в качестве компенсации выплатили в начале января 2017 года 5 тысяч рублей.
Топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода уверен, что такой сценарий может повторится. Он уточнил, что у государства есть такая возможность из-за профицитного бюджета.
Кроме того, эксперт отметил, что не исключено, что новую выплату в размере от 5 до 15 тысяч Владимир Путин объявит уже в декабре в рамках традиционной ежегодной пресс-конференции.
В свою очередь, доктор экономических наук Игорь Николаев сообщил, что таких разовых выплат недостаточно для улучшения уровня жизни пенсионеров. По его мнению, следует не производить разовые выплаты, а вводить "ускоренную индексацию, причем не на 8%, а сразу на 10%".
Ранее стало известно, что в России реальный размер пенсий в сентябре сократился на 1,8 процента в годовом выражении. Из доклада Росстата следует, что в январе этот показатель увеличился на 0,4 процента по отношению к показателю прошлого года, однако в следующие несколько месяцев началось снижение.
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