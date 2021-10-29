В Госдуме предложили освободить пенсионеров РФ от транспортного налога

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Депутат Госдумы Иван Сухарев направил главе Минтруда Антону Котякову письмо с предложением освободить от транспортного налога принадлежащие пенсионерам автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Об этом сообщает RT.

Парламентарий отметил, что сейчас каждый российский регион вправе устанавливать льготные условия уплаты транспортного налога для пенсионеров на свое усмотрение.

Так, объяснил Сухарев, в двух соседних субъектах могут действовать совершенно неравные условия начисления транспортного налога. Например, в одном регионе пенсионер с автомобилем мощностью до 150 лошадиных сил может быть полностью освобожден от налога, а в другом – платить половину сумму налога от установленной ставки на автомобиль мощностью до 100 лошадиных сил.

"В связи с чем прошу <...> оценить целесообразность освобождения граждан, вышедших на пенсию по старости, от начисления транспортного налога на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил", – говорится в письме.

Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести общий порядок получения налоговых льгот на автомобили для многодетных семей.

В качестве примера специалист привел Москву и область. В столичном регионе от уплаты налога освобождается одна машина по выбору. В Санкт-Петербурге льгота доступна только на автомобиль с мощностью не более 150 лошадиных сил.