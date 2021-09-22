Названы условия, при которых можно не платить налог при продаже машины

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Россиянам рассказали, как не платить налог при продаже автомобиля при наличии необходимых документов. Информация об этом и других законных способах уменьшить или не платить НДФЛ опубликована в телеграм-канале Госдумы.

В первую очередь речь идет о минимальном сроке владения имуществом, по истечении которого человек может не подавать декларацию и не платить налог при его продаже. Для автомобилей такой срок составляет три года с момента подписания договора купли-продажи.

В случае сохранения документов о покупке машины, таких как чеки, квитанции и договор, владелец может применить налоговый вычет. Сделать это получится и до истечения минимального срока владения транспортным средством.

А вот желающим продать автомобиль, находящийся во владении менее трех лет, без документов о приобретении заплатить НДФЛ все же придется. Оформить налоговый вычет возможно и в этих обстоятельствах, но он составит 250 тысяч рублей.

В ведомстве добавили, что владелец вправе не платить налог при продаже машины, подаренной близкими родственниками, если даритель сохранил документы о расходах на покупку автомобиля.

Если же транспортное средство подарено не близким родственником, получатель платит налог с его рыночной стоимости, благодаря чему при последующей продаже машины НДФЛ будет снижен на сумму, уплаченную ранее.

Ранее юрист Европейской Юридической Службы Дмитрий Безделин рассказал, на что следует обратить внимание при оформлении сделки по продаже машины. В частности, эксперт советует внести в договор купли-продажи пункт о том, что новый собственник ТС несет материальную ответственность и обязуется возместить убытки при привлечении к административной ответственности предшествующего собственника.