Юрист рассказала, что должно насторожить в выписке из ЕГРН

10:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Россиянам в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в первую очередь нужно обратить внимание на кадастровый номер объекта, рассказала агентству "Прайм" юрист-консультант департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Мария Королева.
По ее словам, если кадастровый номер не совпадает с номером, указанным в документах на объект, или если у имущества с одинаковым адресом и характеристиками есть два или более кадастровых номеров, то это является задвоением кадастровых номеров.
"Задвоение" грозит проблемами при оформлении прав на недвижимость. В этой ситуации необходимо подать заявление в Росреестр о погашении информации о дублирующих кадастровых номерах", – подчеркнула Королева.
Также эксперт посоветовала проверить документ на технические ошибки, такие как неверно указанная площадь, которая влияет на размер налога.
Кроме того, важно, чтобы в выписке были правильно отражены данные собственника. Если сведений о зарегистрированных правах нет или указан другой владелец, это может быть признаком мошенничества.
Ранее директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова рассказала о главных уловках при покупке и аренде жилья. По словам эксперта, собственники иногда пытаются скрыть от возможных покупателей недостатки. Так, следует обратить внимание на ситуацию, когда при просмотре квартиры покупателя торопят и не дают задержаться на лестничной клетке. Таким образом, по ее словам, чаще всего от потенциального покупателя стараются скрыть неадекватных соседей.
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