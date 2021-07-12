Юристы предупредили о риске попасть в тюрьму из-за недвижимости

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Покупка "липовой" регистрации или попытка получить налоговый вычет, на который гражданин даже не имеет права, являются уголовным преступлением, рассказали юристы, опрошенные РИА Недвижимость. Эксперты отметили, что часто россияне совершают эти действия, не подозревая, что они незаконны.
Как рассказал адвокат бюро "Шварц и партнеры" Игорь Купцов, временную регистрацию часто покупают по объявлениям в интернете, когда люди, снимающие квартиру, не могут договориться о регистрации по месту жительства с наймодателем.
"Последующее использование такого поддельного документа может образовывать состав такого преступления, как использование заведомо подложного документа, это статья 327 УК РФ. Санкция – от штрафа в 80 тысяч рублей до ареста на срок до шести месяцев", – пояснил эксперт.
Что касается безосновательного получения налогового вычета, то суд может квалифицировать это как мошенничество, добавил юрист.
Как мошенничество могут квалифицироваться и действия желающих приобрести ипотеку, но не имеющих средств для первого взноса. Об этом рассказала адвокат конторы "Бородин и партнеры" Ольга Туренко. По ее словам, часто такие люди обманывают банк, указывая в договоре завышенную цену.
"Цену квартиры, которую хотят купить, увеличивают на 10–20%, как раз на размер первоначального взноса. Дальше продавец пишет для покупателя расписку, в которой указывает, что получил первоначальный взнос в полном объеме. Хотя на самом деле он ничего не получал", – рассказала она.
Ранее юристы и риелторы рассказали, как выявить рискованные сделки при покупке вторичного жилья.
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