Эксперт рассказала, как взять кредит и не попасть в долговую яму

Угодить в кредитную кабалу просто, а выбраться из нее без потерь удается не всем. На что имеет смысл брать кредит? От каких покупок лучше воздержаться, если придется влезать в долги? Отвечаем эти и другие вопросы потенциальных должников.



На что берем

Жизнь взаймы стала для многих людей чем-то само собой разумеющимся. Москвичи берут кредиты на покупку жилья и машин, ремонт, приобретение бытовой техники. Кто-то не боится влезть в долги ради обучения детей или собственного дополнительного образования. Другие вынуждены обращаться в банки, чтобы оплатить лечение. А кто-то предпочитает жить в стесненных условиях и обходиться тем, что есть, лишь бы не пришлось платить "чужому дяде".





Наталья Жукова эксперт по управлению личными финансами Надо сказать, что кредиты – это определенный инструмент банковской системы, который помогает стимулировать экономику. Но все же нужно понимать, что большое количество займов может стать для человека серьезной проблемой.

Специалист советует прежде чем обратиться в банк, разобраться, какие кредиты считаются хорошими, а какие плохими. Хорошим кредитом эксперт именует тот, который в дальнейшем будет помогать получать прибыль. К примеру, какая-то компания производит отличный, качественный товар, который пользуется спросом. Спрос растет, и руководство хочет увеличить объем производства. Компания берет кредит на покупку оборудования и сырья, в результате больше производит и, соответственно, больше продает. А заем гасится за счет получаемой прибыли.

По мнению специалиста, хорошим также можно считать ипотечный кредит, если у человека до покупки взятой в ипотеку недвижимости не было жилья, он его арендовал. Оправданно брать такой кредит, если ставка по нему невысокая, а ежемесячный платеж равен или меньше стоимости аренды. Положительно можно оценить и автокредит на покупку машины, которую человек использует в своем бизнесе. Автомобиль помогает создавать прибыль, а погашение этого займа происходит за счет прибыли.



Семь раз отмерь

От каких займов нужно бежать как от огня? По мнению эксперта по управлению личными финансами, кредиты считаются "плохими", когда приобретенные вещи являются не активами, а пассивами. То есть мало того что человек выплачивает деньги с процентами, так еще и тратит средства на содержание приобретенного имущества. И, конечно, нет хуже ситуации, когда кредит берется ради погашения предыдущего. При этом долг и проценты увеличиваются, а человек буквально загоняет себя в долговую яму.

Как не попасть в зависимость от банковских кредитов? Наталья Жукова советует ответить на несколько вопросов, прежде чем отправиться в банк: "Для чего вы берете кредит – хороший он или плохой? Какая процентная ставка? Какая будет переплата? Как быстро вы сможете его погасить? Не станет ли это для вас чрезмерной нагрузкой? Как планируете выбраться из кредитной зависимости?"



Боремся с долгами

Идеальный плательщик предпочитает рассчитывать расходы так, чтобы не опаздывать с ежемесячной выплатой и держать одну в запасе. Осторожному заемщику не придет в голову идти в банк за новым займом, пока не погашен старый. Что же делать, если человек не рассчитал свои силы или набрал несколько кредитов и мечтает поскорее от них избавиться? На этот случай, по мнению Натальи Жуковой, есть несколько вариантов.

Первый – рефинансирование. Это попытка договориться с кредиторами. Если у вас хорошая кредитная история, то банк вполне может снизить для вас ставку.

Второй – реструктуризация. Это означает уменьшение ежемесячного платежа и увеличение срока кредитования. Снижение платежа позволяет уменьшить кредитную нагрузку.

Третий – выкуп долга третьим лицом. Человек, у которого есть давняя задолженность по кредиту, обращается в банк, и ему предлагают найти кого-то, кто выкупит его долг за половину стоимости. В этом случае нужно договориться с кем-то из знакомых, предложить ему выступить в качестве такого лица, а долг на 50 процентов будет погашен за счет самого должника. В этом случае составляется трехсторонний договор, долг выкупается, задолженность считается погашенной.

Четвертый – банкротство. 1 сентября 2020 года вышли поправки к закону о банкротстве. У россиян с долгами от 50 до 500 тысяч рублей появилось право объявить о банкротстве бесплатно, минуя суд. Важно: у потенциального банкрота не должно быть имущества, а во время процесса он не сможет получить наследство или взять кредит. Процедура банкротства не бесплатная. Ее стоимость может составить от 20 до 100 тысяч рублей.

