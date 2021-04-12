Аналитик назвала способ выгодно погасить ипотеку

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Замглавы ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова посоветовала выплачивать часть денег по ипотеке досрочно, чтобы избежать больших переплат.
Сделать это можно, если получится снизить ежемесячный платеж до комфортных значений. По словам эксперта, это сократит риск невыплат на случай непредвиденных обстоятельств.
При этом нужно продолжать платить как минимум уже привычную сумму, направляя образовавшуюся в результате сокращения платежа дельту на досрочное гашение кредита, отметила Решетникова.
Эксперт считает, что браться за это стоит уже с первых месяцев после покупки квартиры, чтобы сохранить баланс между суммой долга и переплатой по процентам, передает URA.RU.
Также можно оставить платеж прежним, но сократить срок кредита, переплата в таком случае все равно сократится, заметила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Аналитик также напомнила, что ипотеку можно рефинансировать. На сегодняшний день, если кредит взят под 12 процентов годовых, его можно снизить до 8,5 процента.
В то же время, согласно расчетам, оптимальный срок ипотечного кредита составляет семь лет.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее заявила, что программу льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках можно продлить без негативных эффектов в 24 регионах.
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