Хуснуллин заявил о необходимости снижения ставок по ипотеке до 4-5%

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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что средняя ставка по ипотеке в России должна быть снижена до 4-5 процентов.
Он подчеркнул, что "если мы хотим быть развитой страной в мире, то ипотека должна быть на уровне развитых стран".
"Мы ставим задачу: продолжение программы ипотеки и по возможности снижение ставки", – сказал Хуснуллин на "правительственном часе" в Совете Федерации.
Вице-премьер указал, что, в частности, в Китае, где жилищное строительство является одной из основ развития экономики страны, средняя ставка по ипотеке составляет 3-5 процентов.
Кроме того, он добавил, что правительство планирует запустить в России программу ипотеки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
Хуснуллин также отметил, что рост цен на жилье связан с целым рядом причин, в том числе с переходом на эскроу-счета, ослаблением курса рубля и влиянием коронавируса.
Ранее участники рынка недвижимости сообщили, что новостройки в России с начала года подорожали на восемь процентов, а по итогам года цены могут вырасти на 12-15 процентов.
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