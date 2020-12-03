Хуснуллин заявил о необходимости снижения ставок по ипотеке до 4-5%

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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что средняя ставка по ипотеке в России должна быть снижена до 4-5 процентов.

Он подчеркнул, что "если мы хотим быть развитой страной в мире, то ипотека должна быть на уровне развитых стран".

"Мы ставим задачу: продолжение программы ипотеки и по возможности снижение ставки", – сказал Хуснуллин на "правительственном часе" в Совете Федерации.

Вице-премьер указал, что, в частности, в Китае, где жилищное строительство является одной из основ развития экономики страны, средняя ставка по ипотеке составляет 3-5 процентов.

Кроме того, он добавил, что правительство планирует запустить в России программу ипотеки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Хуснуллин также отметил, что рост цен на жилье связан с целым рядом причин, в том числе с переходом на эскроу-счета, ослаблением курса рубля и влиянием коронавируса.

Ранее участники рынка недвижимости сообщили, что новостройки в России с начала года подорожали на восемь процентов, а по итогам года цены могут вырасти на 12-15 процентов.