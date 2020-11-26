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Общество

13:09

В Госдуме оценили идею льготной ипотеки на частные дома

экономика общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил идею льготной ипотеки на частные дома для молодежи. Об этом сообщает RT.

Аксаков выразил мнение, что эта программа будет популярной.

"В любом случае тысячи молодых людей, молодых семей смогут решить свои жилищные проблемы, и слава Богу, что такая программа существует. Двумя руками за, будем поддерживать", – сказал он.

Ранее гендиректор "Дом.РФ" Виталий Мутко сообщил о планах запуска пилота программы льготной ипотеки на покупку частных жилых домов для молодых заемщиков с детьми. Согласно программе, ставка составит 6,5%, из прибыли компании на ее запуск выделят 300 миллионов рублей. Мутко отметил, что пилот планируют запустить в декабре. Предполагается, что программа будет действовать до 1 июля следующего года.

Правительство продлило программу льготной ипотеки

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