В РФ планируют запустить программу льготной ипотеки на частные дома для молодежи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России запустят пилот программы льготной ипотеки на покупку частных жилых домов, заявил генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко. Однако программа рассчитана только на молодых заемщиков с детьми, сообщает РБК.

Согласно программе, ставка составит 6,5%, из прибыли компании на ее запуск выделят 300 миллионов рублей.

Мутко отметил, что пилот планируют запустить в декабре. Предполагается, что программа будет действовать до 1 июля следующего года, а воспользоваться ей смогут заемщики в возрасте до 35 лет с детьми до 19 лет.

В материале говорится, что кредит будет выдавать банк "Дом.РФ" на срок до 20 лет.

Уточняется, что кредит можно будет взять только на покупку домов от застройщиков.

Ранее сообщалось, что власти России примут решение о судьбе программы льготной ипотеки к концу первой половины следующего года.

Льготную ипотеку выдают на покупку квартир в новостройках. При этом максимальная сумма кредита была увеличена до 12 миллионов в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. В других регионах предоставляют ипотеку на сумму до 6 миллионов рублей.