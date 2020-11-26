В РФ планируют запустить программу льготной ипотеки на частные дома для молодежи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В России запустят пилот программы льготной ипотеки на покупку частных жилых домов, заявил генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко. Однако программа рассчитана только на молодых заемщиков с детьми, сообщает РБК.
Согласно программе, ставка составит 6,5%, из прибыли компании на ее запуск выделят 300 миллионов рублей.
Мутко отметил, что пилот планируют запустить в декабре. Предполагается, что программа будет действовать до 1 июля следующего года, а воспользоваться ей смогут заемщики в возрасте до 35 лет с детьми до 19 лет.
В материале говорится, что кредит будет выдавать банк "Дом.РФ" на срок до 20 лет.
Уточняется, что кредит можно будет взять только на покупку домов от застройщиков.
Ранее сообщалось, что власти России примут решение о судьбе программы льготной ипотеки к концу первой половины следующего года.
Льготную ипотеку выдают на покупку квартир в новостройках. При этом максимальная сумма кредита была увеличена до 12 миллионов в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. В других регионах предоставляют ипотеку на сумму до 6 миллионов рублей.
Правительство продлило программу льготной ипотеки
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: