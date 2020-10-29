Решение о судьбе льготной ипотеки под 6,5% примут в середине следующего года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Власти России примут решение о судьбе программы льготной ипотеки под 6,5% к концу первой половины следующего года. Об этом рассказал телеканалу "РБК ТВ" министр финансов Антон Силуанов.

Ранее правительство продлило программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года. "Я думаю, что к концу первого полугодия мы посмотрим, как складывается ситуация вокруг ипотеки, и примем решение о дальнейшей судьбе этой программы", – заявил Антон Силуанов.

Соответствующее постановление о продлении программы подписал в октябре премьер-министр Михаил Мишустин.

Льготную ипотеку выдают на покупку квартир в новостройках. При этом максимальная сумма кредита была увеличена до 12 миллионов в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях . В других регионах предоставляют ипотеку на сумму до 6 миллионов рублей.

Льготная программа была запущена 23 апреля 2020 года. Ее предложил запустить президент России Владимир Путин.