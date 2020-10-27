Кабмин продлил программу льготной ипотеки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правительство продлило программу льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Льготная ипотека выдается на покупку квартир в новостройках. Максимальная сумма кредита увеличена до 12 миллионов в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 миллионов – в других регионах.

Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.

Продлить программу на 2021 год ранее предложил президент России Владимир Путин. По его мнению, эту акцию необходимо сохранить для новостроек по двум причинам: это хорошая возможность для приобретения жилья, а также способ поддержки строительной отрасли.

Льготная программа была запущена 23 апреля 2020 года. Подать заявку на такой займ до продления программы можно было до 1 ноября 2020 года. При этом следует учитывать, что сумма первоначального взноса должна составлять не менее 15% от общей стоимости жилья.

