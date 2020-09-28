Кабмин планирует увеличить финансирование льготной ипотеки в 2021 году – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство России рассматривает возможность выделить порядка 12 миллиардов рублей на меры по снижению средней ипотечной ставки до уровня менее 8%. Такую меру могут применить уже в 2021 году, сообщает газета "Известия".

Новый общенациональный план восстановления экономики указывает на увеличение суммы, изначально заложенной в июньской версии документа. Тогда на поддержку ипотечного кредитования предлагали выделить около 5 миллиардов рублей.

Как следствие, снизится финансирование таких государственных программ, как "Семейная", "Дальневосточная" и "Сельская" ипотеки. Суммарно, согласно новому общенациональному плану, на них выделят 17,2 миллиарда рублей против 24 миллиардов, заложенных ранее.

В пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина ранее объяснили, что окончательное решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% пока не принято, но такая возможность серьезно обсуждается.

Льготная программа была запущена 23 апреля 2020 года. Согласно предлагаемым условиям, она распространяется на жилье в новостройках. Мера одновременно рассматривалась как способ улучшить жилищные условия для россиян и как поддержка строительной отрасли, пострадавшей из-за пандемии коронавируса.

Максимальная сумма кредита по программе льготной ипотеки увеличена до 12 миллионов в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 миллионов – в других регионах. Кроме того, первоначальный взнос должен быть не меньше 15% от стоимости жилья. Подать заявку на такой займ можно до 1 ноября 2020 года.

В Москве с весны 2020 года было выдано более 24 тысяч льготных ипотечных кредитов. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, общий объем займов составил более 128 миллиардов рублей.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) в сентябре предложил ввести в РФ новый вид льготной ипотеки под 2-6% годовых для детей-сирот. Кроме того, общественное движение настаивает на распространении действия жилищных сертификатов как на регион проживания льготников, так и по всей стране.

