В Москве с весны выдано более 24 тыс льготных ипотечных кредитов

Фото: ТАСС/пресс-служба Геологического института/Петр Ковалев
В столице с весны 2020 года выдано более 24 тысяч льготных ипотечных кредитов, сообщили в пресс-службе заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
"На сегодняшний день ипотечными является около половины всех договоров на покупку жилья. Большую роль в этом сыграла и льготная программа. По данным на 17 сентября, в столице выдано 24,1 тысячи льготных ипотечных кредитов, общий объем составил более 128 миллиардов рублей", – отметил Ефимов.
Для поддержки населения и строительной отрасли весной 2020 года была запущена льготная программа ипотечного кредитования под 6,5% годовых. По оценкам специалистов, она стала востребованной среди населения.
Ранее правительство РФ снизило размер первоначального взноса по льготной ипотеке до 15%. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что такую возможность предусмотрели для участников программ по льготной ипотеке для семей с детьми и по дальневосточной ипотеке.
В России предложили ввести ипотеку для детей-сирот
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: