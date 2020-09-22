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Экономика

17:15

В Москве с весны выдано более 24 тыс льготных ипотечных кредитов

экономика

Фото: ТАСС/пресс-служба Геологического института/Петр Ковалев

В столице с весны 2020 года выдано более 24 тысяч льготных ипотечных кредитов, сообщили в пресс-службе заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

"На сегодняшний день ипотечными является около половины всех договоров на покупку жилья. Большую роль в этом сыграла и льготная программа. По данным на 17 сентября, в столице выдано 24,1 тысячи льготных ипотечных кредитов, общий объем составил более 128 миллиардов рублей", – отметил Ефимов.

Для поддержки населения и строительной отрасли весной 2020 года была запущена льготная программа ипотечного кредитования под 6,5% годовых. По оценкам специалистов, она стала востребованной среди населения.

Ранее правительство РФ снизило размер первоначального взноса по льготной ипотеке до 15%. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что такую возможность предусмотрели для участников программ по льготной ипотеке для семей с детьми и по дальневосточной ипотеке.

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