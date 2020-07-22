Решение по продлению программы льготной ипотеки примут осенью

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Осенью 2020 года будет принято решение по продлению льготной ипотеки под 6,5%, сообщает ТАСС.

В ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что сегодня очень многие граждане хотят стать участниками льготной программы.

"Такую ипотеку хотят многие люди. Финальное решение о продлении условий, на которых будем предоставлять такую кредитную программу, мы будем принимать осенью", – отметил он.

Ранее депутаты Госдумы предложили уравнять ипотечные ставки на вторичное жилье и новостройки. По их мнению, такой подход позволит дать возможность большему количеству граждан приобрести новую недвижимость.