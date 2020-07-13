Путин заявил об историческом шансе решить в РФ жилищный вопрос

12:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
У российских властей есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. Об этом сообщает РИА "Недвижимость".
"Нужно не упустить этот шанс, над этим нужно настойчиво работать. Это одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи", – сказал президент после доклада вице-премьера о реализации нацпроекта "Жилье и городская среда".
Путин попросил Хуснуллина уделить этому направлению особое внимание.
Также глава государства назвал реалистичной озвученную вице-премьером цель, что 5 миллионов семей могут получить жилье к 2026 году, отметив, что можно добиться и большего.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении возможностей для выдачи россиянам ипотеки на льготных условиях. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 до 12 миллионов рублей.
Сколько будет действовать льготная ипотека
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