В правительстве рассмотрят предложение по разделению первого взноса по ипотеке

15:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин рассмотрит предложения Торгово-промышленной палаты (ТПП) по мерам поддержки строительного комплекса после их поступления. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.
"Предложение пока не получили, рассмотрим, как будет", – говорится в сообщении.
Ранее ТПП обратилась в правительство РФ с предложениями по поддержке строительного комплекса и сферы ЖКХ. В частности, предлагалось разбивать первоначальный платеж по ипотеке на три платежа в течение двух лет или снизить размер взноса.
Постановление об утверждении программы льготной ипотеки под 6,5% годовых подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Программа будет действовать до 1 ноября. Ставка не выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита. Льготная ипотека распространяется на жилищные займы до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 миллионов в других регионах страны.
Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу на покупку жилья комфорткласса. По его словам, на реализацию проекта потребуется 6,5 миллиарда рублей. Президент также поручил подготовить комплекс мер, которые позволят облегчить строительным компаниям доступ к получению займов.
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