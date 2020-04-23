Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении программы льготной ипотеки под 6,5% годовых. Документ опубликован на сайте правительства.

Она будет действовать до 1 ноября. Ставка не выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита. Программа распространяется на жилищные займы до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 миллионов в других регионах страны.

Минимальный взнос составляет 20%. Разницу между 6,5%, которые будут платить заемщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство.

Программа обеспечит выдачу до 250 тысяч новых жилищных кредитов. Ожидается, что она дополнительно привлечет в сферу жилищного строительства не менее 900 миллиардов рублей.

Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу на покупку жилья комфорт-класса. По его словам, на реализацию проекта потребуется 6,5 миллиарда рублей. Президент также поручил подготовить комплекс мер, которые позволят облегчить строительным компаниям доступ к получению займов.

Кроме того, глава государства поручил увеличить аванс по контрактам в инфраструктурном строительстве с 30 до 50%. А до конца апреля должна будет начаться реализация программы по поддержке строительной отрасли.