ЦБ сообщил порядок начисления процентов в кредитные каникулы

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центробанк рассказал о порядке начисления процентов в период кредитных каникул, который был объявлен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом передает "Российская газета".
В банке уточнили, что во время кредитных каникул проценты по займам будут продолжать начисляться гражданам. В частности, процент по ипотеке останется таким же, как в договоре. При этом по кредитным картам и потребительским кредитам предусмотрена льготная схема – взимать планируют две трети от среднерыночной ставки по аналогичному виду займа. Стоимость будет рассчитывать Банк России.
Порядок выплаты процентов заемщиком может быть разным. Так, по кредитным картам первый взнос придется сделать в течение 30 дней после окончания каникул, а полностью погасить проценты в период 24 месяцев. По потребительским кредитам проценты будут закрыты ежемесячными платежами.
При этом ипотечные платежи необходимо сделать после выплаты регулярных ежемесячных взносов.
"Если у вас есть возможность платить посильные для вас суммы кредитору во время льготного периода, то эти платежи будут направляться на уменьшение основного долга по кредиту, что позволит снизить сумму начисляемых процентов", – отметили в Центробанке.
2 апреля Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса. Получить его могут предприниматели, наиболее пострадавшие от коронавируса
Ранее ЦБ РФ порекомендовал банкам создать сервисы проверки заявок на кредитные каникулы. Сообщалось, что функция будет действовать дистанционно.
Эксперты рассказали, кто может рассчитывать на отсрочку по долговым выплатам. Специалисты сообщили об этом в эфире телеканала Москва 24.
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