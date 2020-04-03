ЦБ РФ рекомендует банкам создать сервисы проверки заявок на кредитные каникулы

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Центробанк рекомендовал банкам организовать доступные и понятные сервисы по проверке заявок на кредитные каникулы, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Банкам мы настоятельно рекомендуем организовать сервисы по проверке правильности расчета суммы доходов в подаваемых заявках", – цитирует ее ТАСС.

По ее словам, эти сервисы должны быть предельно прозрачными и понятными для заявителей. Функционировать они должны дистанционно.

Ранее Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса.

Кроме того, недавно стало известно, что утвердили второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса. Это поможет спасти некоторые столичные компании от банкротства.

За сутки в России подтвердили 601 новый случай коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 32 регионах. Всего в 78 субъектах страны на сегодняшний день выявлено 4149 случаев заражения. За сутки выздоровели 46 человек, 28 из них – в Москве. Итого из больниц выписан 281 человек.