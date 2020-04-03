За сутки в России подтвердили 601 случай коронавирусной инфекции

Фото: Агентство "Москва"

За последние сутки число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в России возросло на 601. COVID-19 зарегистрировали в 32 регионах, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

В Москве зафиксировали 448 новых случаев заражения, в Подмосковье – 34, в Краснодарском крае – 17, в Пензенской области – 11, в Ленинградской области и Ямало-Ненецком АО – по 10.

В Санкт-Петербурге заболели 9 человек, в Ханты-Мансийском АО – 8, в Татарстане – 6, Калмыкии и Тюменской области – по 5, в Саратовской области – 4, в Липецкой, Астраханской, Кировской областях и Еврейской АО – по 3.

В Брянской и Ивановской областях, Чечне, Челябинской области, Приморском крае и в Крыму – по 2. В Курской, Рязанской, Тверской, Архангельской областях, Ингушетии, Пермском крае, Свердловской области, Бурятии, Иркутской области и Хабаровском крае – по 1.

Всего в 78 регионах России на сегодняшний день зарегистрировано 4149 случаев коронавирусной инфекции. За сутки выздоровели 46 человек, 28 из них – в Москве. Итого из больниц выписан 281 человек.

За сутки умерли четыре пациента с коронавирусом: два – в Коми и по одному – в Москве и Пермском крае. Всего в России скончались 34 человека.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по столице для предотвращения масштабного распространения коронавируса. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

Также жителям Москвы разрешается выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Такие же меры ввели в Подмосковье, а затем и в других регионах России.

Все ограничения будут действовать до конца апреля. Так распорядился Владимир Путин. Также он заявил о необходимости введения более жестких мер для профилактики распространения коронавируса. Указ, содержащий новые распоряжения президента, уже подписан.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 900 тысяч человек, свыше 45 тысяч скончалось.