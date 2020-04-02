Путин подписал указ о новых мерах по борьбе с коронавирусом

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

Президент России Владимир Путин подписал указ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции". Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

В частности, российский лидер постановил продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением заработной платы.

Согласно документу, руководители регионов должны обеспечить разработку и реализацию комплекса ограничительных и иных мероприятий в целях обеспечения борьбы с коронавирусом.

Главы субъектов РФ должны определить территории, на которых предусматривается реализация комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Речь идет как о введении режима повышенной готовности, так и о чрезвычайной ситуации.

Помимо этого, в регионах необходимо приостановить или ограничить деятельность отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей и установить особый порядок передвижения граждан и транспортных средств, за исключением тех, которые осуществляют межрегиональное сообщение.

Кроме того, президент заявил, что ограничительные меры могут реализовываться в различные периоды времени в пределах общего срока.

Соответствующий указ не коснулся непрерывно действующих организаций, медицинских учреждений, аптек, а также магазинов, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Кроме того, под действие документа не попадают организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, а также учреждения, которые занимаются неотложными ремонтными и погрузочно-разгрузочными работами. Указ не распространяется также на организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций.