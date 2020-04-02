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Общество

16:58

Путин продлил нерабочие дни до конца апреля

власть общество

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин продлил нерабочую неделю до конца апреля c сохранением заработной платы из-за распространения коронавируса. Об этом глава государства заявил во время своего обращения к гражданам России.

"Пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране. В связи с этим мной принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно, с сохранением заработной платы", – заявил глава государства.

Президент России добавил, что если обстановка в стране улучшится, то нерабочие дни могут сократить. В прежнем графике продолжат работать только:

  • органы власти;
  • медучреждения и аптеки;
  • магазины товаров первой необходимости.

Сохранение рабочих мест и доходов граждан в условиях пандемии коронавируса является безусловным приоритетом властей РФ, добавил президент.

В напряженном режиме продолжают трудиться врачи, медсестры, весь персонал медицинских учреждений​​​. Им всем сейчас очень непросто. Именно они в больницах и инфекционных отделениях на всех врачебных участках держат оборону от наступающей эпидемии, лечат, спасают людей, предотвращают возникновение развития болезни.

Путин подчеркнул, что текущая нерабочая неделя позволила выиграть время для действий против эпидемии, в том числе стране удается уберечь от серьезной угрозы пенсионеров, однако Москве пока еще не получается полностью переломить вирус. При этом получилось оградить пожилых людей от инфекции, не допустить вспышки в детских учреждениях. Он считает, что власти смогли выиграть время для упреждающих действий против коронавируса.

В связи со сложившейся ситуацией главам регионов будут предоставлены дополнительные полномочия. Они до конца недели должны будут определить набор конкретных мер, подчеркнул президент.

При необходимости дополнительных ограничений регионы обязаны согласовывать решение с федеральным правительством и с санитарно-эпидемиологическими службами. За работой регионов президент поручил следить своим полномочным представителям.

В своем обращении глава государства также поблагодарил всех россиян за соблюдение режима самоизоляции. Он призвал граждан заботиться о своем здоровье, а также предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям медиков.

Хотел бы также искренне поблагодарить вас, вас всех без исключения и, конечно, сказать спасибо волонтерам, добровольцам, неравнодушным людям, всем гражданам, которые осознали, прочувствовали свою личную ответственность в борьбе с эпидемией.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по столице для предотвращения масштабного распространения коронавируса. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

Также жителям Москвы разрешается выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Такие же меры ввели в Подмосковье, а затем и в других регионах России.

В России на данный момент зарегистрировано 3 548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Выписаны по выздоровлении за сутки 45 человек, 25 из них – в Москве. Итого выписаны из больниц 235 человек.

Под наблюдением врачей в РФ из-за подозрения на заражение коронавирусом остается более 215,5 тысячи человек.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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