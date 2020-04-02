Путин продлил нерабочие дни до конца апреля

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин продлил нерабочую неделю до конца апреля c сохранением заработной платы из-за распространения коронавируса. Об этом глава государства заявил во время своего обращения к гражданам России.
"Пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране. В связи с этим мной принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно, с сохранением заработной платы", – заявил глава государства.
Президент России добавил, что если обстановка в стране улучшится, то нерабочие дни могут сократить. В прежнем графике продолжат работать только:
Путин подчеркнул, что текущая нерабочая неделя позволила выиграть время для действий против эпидемии, в том числе стране удается уберечь от серьезной угрозы пенсионеров, однако Москве пока еще не получается полностью переломить вирус. При этом получилось оградить пожилых людей от инфекции, не допустить вспышки в детских учреждениях. Он считает, что власти смогли выиграть время для упреждающих действий против коронавируса.
В связи со сложившейся ситуацией главам регионов будут предоставлены дополнительные полномочия. Они до конца недели должны будут определить набор конкретных мер, подчеркнул президент.
При необходимости дополнительных ограничений регионы обязаны согласовывать решение с федеральным правительством и с санитарно-эпидемиологическими службами. За работой регионов президент поручил следить своим полномочным представителям.
В своем обращении глава государства также поблагодарил всех россиян за соблюдение режима самоизоляции. Он призвал граждан заботиться о своем здоровье, а также предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям медиков.
29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по столице для предотвращения масштабного распространения коронавируса. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.
Также жителям Москвы разрешается выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Такие же меры ввели в Подмосковье, а затем и в других регионах России.
В России на данный момент зарегистрировано 3 548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Выписаны по выздоровлении за сутки 45 человек, 25 из них – в Москве. Итого выписаны из больниц 235 человек.
Под наблюдением врачей в РФ из-за подозрения на заражение коронавирусом остается более 215,5 тысячи человек.
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