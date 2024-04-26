Синоптик Позднякова: около 3–8 мм осадков выпадет в Москве 27 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В субботу, 27 апреля, в Москве может выпасть от 3 до 8 миллиметров осадков. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Погода будет у нас существенно меняться, мы и предстоящей ночью, и завтра днем ждем дожди, <...> возможна гроза и в ночное, и в дневное время", – цитирует синоптика РИА Новости.

Сейчас в городе преобладают южные и юго-западные потоки ветра, однако уже 27 апреля ветер окажется северным. Он отличается большей плотностью, а скорость его порывов составит от 5 до 10 метров в секунду, пояснила Позднякова.

Между тем в предстоящие майские праздники осадков в Москве не ожидается. Позднякова рассказала, что воздух в столице днем прогреется до 20 градусов. Однако ночи станут холоднее.

