Синоптик Позднякова: в Москве ожидается 20-градусная жара на майские праздники

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В понедельник, 29 апреля, воздух днем в Москве прогреется до 15–20 градусов тепла. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на ведущего специалиста информационного портала "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

"Однако ночи со следующей недели будут прохладнее", – сообщила синоптик.

Осадки, по словам Поздняковой, прогнозируются 27 апреля. В Московской области дожди могут оказаться сильнее. С 28 апреля в городе ожидается повышенное атмосферное давление.

30 апреля и 1 мая в столице ожидается сильный ветер, столбики термометров зафиксируются на уровне 14–17 градусов. Дождей в майские праздники в Москве не ожидается.

Между тем руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в эфире радио Sputnik отметил, что температурные рекорды наблюдаются в Брянске, Орле, Воронеже, Курске и Ростове-на-Дону.

"Нас ждет стандартная погода (в Центральной России. – Прим. ред.) со знаком плюс: дневная температура будет от 15 до 20 градусов. Дожди если и пойдут, то лишь в самом конце первых длинных входных дней, 1 мая", – сообщил Шувалов.

При этом тех, кто собирается провести майские праздники на курортах Черноморского побережья Кавказа или в Крыму, синоптик предупредил о холодной воде. Ее температура составит около 14–16 градусов.

В Санкт-Петербурге с 28 апреля ожидается повышение температуры до 10 градусов тепла. В праздничные дни воздух прогреется до 19 градусов, заключил синоптик.

В пятницу, 26 апреля, в Москве прогнозируются гроза и порывистый ветер. Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 20 до 22 градусов, по области – от 18 до 23 градусов. Скорость порывов ветра местами будет достигать 15 метров в секунду.

