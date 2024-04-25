Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 26 апреля из-за грозы и ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве с 15:00 до 21:00 26 апреля из-за грозы и усиления ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В столице прогнозируется ветер с порывами до 15 метров в секунду. Аналогичное предупреждение будет актуальным и для жителей Подмосковья.

В четверг, 25 апреля, в Москве также ожидаются дождь и гроза. Скорость порывов ветра местами будет достигать 11 метров в секунду.

При этом в пятницу и субботу, 26–27 апреля, в Москве прогнозируется июньская погода. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в эти дни воздух в городе прогреется до 22 градусов. Однако исключать вероятность дождей и гроз синоптик не стал.

