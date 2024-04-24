Власти посоветовали столичным ресторанам закрыть летние веранды из-за непогоды

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные власти рекомендовали кафе и ресторанам закрыть летние веранды из-за непогоды в четверг и пятницу, 25 и 26 апреля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента торговли и услуг Москвы.

"Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", – указали в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.



Ранее в Гидрометцентре РФ рассказывали, что днем 24-го числа в столице ожидается от 14 до 16 градусов тепла, однако осадков не будет.

Тем не менее непогода прогнозируется в четверг и пятницу. В эти дни в городе ожидается дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду. Из-за неблагоприятных погодных условий в комплексе городского хозяйства попросили жителей и гостей Москвы быть внимательнее.