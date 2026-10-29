Песков отметил феноменальную работоспособность Путина

Фото: фотохост-агентство саммита и форума "Россия – Африка"/Иван Секретарев

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал феноменальной работоспособность Владимира Путина. Об этом он заявил газете "Известия", комментируя насыщенную программу международных контактов главы государства.

"Это феноменальная работоспособность. Поэтому он и президент Российской Федерации", – сказал политик.

Он уточнил, что сотрудники пресс-службы президента в своей работе стараются "подтягиваться на этот уровень".

В Москве продолжается саммит "Россия – Африка". В нем приняли участие более 3,5 тысячи человек из 74 стран. Мероприятие собрало представителей африканских и дружественных России государств.

До этого, 27 октября, в столице прошел Форум стран – экспортеров газа. На полях перечисленных мероприятий российский лидер провел несколько двусторонних и многосторонних переговоров.