Гроза с дождем и ветром накроет Москву 25 и 26 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве 25 и 26 апреля прогнозируются дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского столичного хозяйства.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в городе москвичей и гостей столицы попросили быть внимательнее на улице.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в столице ожидаются кратковременные дожди 29 и 30 апреля, а также 1 мая. По ее словам, ночная температура будет в пределах 5–8 градусов, а дневная – 15–18 градусов тепла.

При этом Позднякова утверждала, что самым теплым днем в Москве на этой неделе станет суббота, 27 апреля. Столбики термометров прогреются до 20 градусов тепла, а осадков не ожидается, добавила синоптик. В остальные дни, кроме 26 апреля, будет наблюдаться нестабильная погода с колебаниями температуры.

