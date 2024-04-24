Синоптик Позднякова рассказала о предстоящих погодных изменениях в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кратковременные дожди ожидаются в Москве 29 и 30 апреля, а также 1 мая. Температура поднимется до 18 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам эксперта, в эти дни не исключены отдельные небольшие кратковременные дожди, ночная температура будет в пределах 5–8 градусов, а дневная – 15–18 градусов тепла.

Она объяснила, что температура воздуха в столице в указанный период будет превышать климатическую норму примерно на 1–1,5 градуса.

"Поскольку у нас ливневых дождей и сильного ветра не ожидается, можно считать, что, даже несмотря на то, что могут в отдельные дни собраться дожди, комфортность в праздничной погоде этой не испортит", – резюмировала синоптик.

Ранее Позднякова предупреждала москвичей о нестабильной погоде с постоянно изменяющимися температурами в период с 22 по 28 апреля. По ее словам, в ночь на 25-е число ожидается всего 3 градуса. Конец недели будет наиболее дождливым.