Синоптик Шувалов заявил об аномальном потеплении в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Аномальное потепление ожидается в столичном регионе в ближайшие дни. Об этом рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, передает News.ru.

По словам синоптика, с 24 апреля столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. 25 апреля температура воздуха в столице прогреется до 22 градусов, несмотря на возможный небольшой дождь в первой половине дня.

Шувалов уточнил, что теплая погода сохранится 26 апреля. В этот день в некоторых районах Москвы может пройти небольшой дождь. Однако в выходные осадков не ожидается, а столбики термометров достигнут показателя в 16–18 градусов тепла, заключил синоптик.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин пообещал москвичам до конца недели очередную волну потепления. По его словам, осадков 24 апреля не ожидается, а воздух прогреется до 16 градусов. При этом с 25 по 27 апреля ожидается до плюс 22 градусов. Однако в столичном регионе возможно пройдут небольшие дожди, предупредил он.

